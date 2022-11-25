Шляховецкий Лейба Дувидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Лейба Дувидович

Место рождения

Чигирин, Украина

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Шляховецкий Дувид Хаимович

Мать: Шляховецкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Шляховецкий Нотко Лейбович

Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
12.09.1856

Сын: Шляховецкий Аврум Ицко Лейбович

Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Липовецкая (Шляховецкая) Геня Лейбовна

Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка

Смерть
После 1875

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