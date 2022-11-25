Шляховецкий Лейба Дувидович
Место рожденияЧигирин, Украина
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Шляховецкий Дувид Хаимович
Мать: Шляховецкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляховецкая Сура Рывка
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Шляховецкий Нотко Лейбович
Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка
Рождение ребёнка
12.09.1856
Сын: Шляховецкий Аврум Ицко Лейбович
Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Липовецкая (Шляховецкая) Геня Лейбовна
Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шляховецкий Пинхус Лейбович
Мать ребёнка: Шляховецкая Сура Рывка
Смерть
После 1875