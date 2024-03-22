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Багаев Филипп Артемиевич

Место рождения

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Багаев Артемий Прохоров

Мать: Багаева Екатерина

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Багаев Филипп Филиипович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Багаев Яков Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Багаев Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Багаев Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Багаев Константин Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Багаев Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Багаев Семен Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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