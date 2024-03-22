Багаев Филипп Артемиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Багаев Артемий Прохоров
Мать: Багаева Екатерина
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1850 ст.
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Багаев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1854
Сын: Багаев Константин Филиппович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Рождение ребёнка
1857 ст.
Смерть
Неизвестно