Владимир Иванович 14.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Владимир Иванович

Место рождения

Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.07.1949

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949

Отец: Иван Гаврилович

Мать: (Денисова) Мария Гавриловна

Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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