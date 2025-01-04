Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949
Отец: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности