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Морозюк Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1962

Отец: Морозюк Иван Талимонович

Мать: Морозюк Елена Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1985

Сын: Виноградник Александр Александрович

Отец ребёнка: Виноградник Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1988

Сын: Виноградник Антон Александрович

Отец ребёнка: Виноградник Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградник Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградник Александр Павлович

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