Морозюк Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1962
Отец: Морозюк Иван Талимонович
Мать: Морозюк Елена Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1985
Сын: Виноградник Александр Александрович
Отец ребёнка: Виноградник Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1988
Сын: Виноградник Антон Александрович
Отец ребёнка: Виноградник Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно