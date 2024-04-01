Василенко-Проскуренко (Устенко) Прасковья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко-Проскуренко (Устенко) Прасковья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сашуня Евтуховна

Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Саша Евтуховна

Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жердеева Ульяна Евтуховна

Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуренко Евтух Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хитрук Вера Васильевна

Отец ребёнка: Василенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Виктор

Отец ребёнка: Василенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутурга Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донец Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Василенко Василий

Смерть
Неизвестно
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