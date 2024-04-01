Василенко-Проскуренко (Устенко) Прасковья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сашуня Евтуховна
Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Саша Евтуховна
Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жердеева Ульяна Евтуховна
Отец ребёнка: Проскуренко Евтух Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хитрук Вера Васильевна
Отец ребёнка: Василенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Виктор
Отец ребёнка: Василенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутурга Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донец Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Василенко Василий
Смерть
Неизвестно