Чебыкина (Цепилова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина (Цепилова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.03.1930

Дата смерти

03.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930

Отец: Цепилов Иван Федорович

Мать: Цепилова Татьяна Федоровна

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1949

Сын: Смольников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.11.1955

Сын: Чебыкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чебыкин Василий Никонорович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чебыкин Василий Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебыкин Василий Никонорович

Смерть
03.10.2016
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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