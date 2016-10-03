Чебыкина (Цепилова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1930
Дата смерти03.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930
Отец: Цепилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смольников Владимир
Рождение ребёнка
23.11.1955
Сын: Чебыкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Чебыкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чебыкин Василий Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2016
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область