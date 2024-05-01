Томских Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томских Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2010

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