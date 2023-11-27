Ремезова Пелагея Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ремезов Григорий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ремезов Григорий Родионович
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно