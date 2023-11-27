Ремезова Пелагея Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезова Пелагея Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ремезов Григорий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремезов Григорий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ремезов Григорий Родионович

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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