Гольцова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Гольцова) Неонила Астафьевна
Отец ребёнка: Гольцов Астафий Тимофеевич
Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно