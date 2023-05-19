Ведерникова (-) Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Некрасова Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Ведерников Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ведерников Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно