Ведерникова (-) Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (-) Мария Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Некрасова Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Ведерников Егор Егорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ведерников Егор Егорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Егор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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