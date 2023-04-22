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Осипов Павел Васильевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

25.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1871 ст.

Жена: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Спасо-Вознесенский кафедральный собор №-35 Поручители по невесте были: Морозов Ананий Трофимович - крестьянин Копылов Михаил Иванович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: - (Осипова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.

Сын: Осипов Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Успенская церковь, запись №-29м
Рождение ребёнка
14.07.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна

Смерть
25.06.1890 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Всехсвятская Кладбищенская церковь №-257м (утонул) в 36 лет

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