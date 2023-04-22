Осипов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смерти25.06.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1871 ст.
Спасо-Вознесенский кафедральный собор №-35 Поручители по невесте были: Морозов Ананий Трофимович - крестьянин Копылов Михаил Иванович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Дочь: - (Осипова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна
Успенская церковь, запись №-29м
Рождение ребёнка
14.07.1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна
Смерть
25.06.1890 ст.
Всехсвятская Кладбищенская церковь №-257м (утонул) в 36 лет