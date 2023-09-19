Тимошкина (Попова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина (Попова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1921

Дата смерти

01.08.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1941

Дочь: Крючкова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
21.07.1947

Сын: Тимошкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
05.11.1950

Сын: Тимошкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
07.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1957

Дочь: Герасимчук Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1964

Сын: Тимошкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошкин Михаил Федорович

Смерть
01.08.1982
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