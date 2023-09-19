Тимошкина (Попова) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1921
Дата смерти01.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1941
Дочь: Крючкова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1947
Сын: Тимошкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1950
Сын: Тимошкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1957
Дочь: Герасимчук Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1964
Отец ребёнка: Тимошкин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1982