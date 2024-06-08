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Веретенников Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975

Отец: Веретенников Александр Иванович

Мать: Фоменко Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.08.2003

Дочь: Веретенникова Карина Михайловна

Мать ребёнка: Иванча Марина Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.2003

Дочь: Веретенникова Карина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванча Марина Николаевна

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