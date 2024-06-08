Веретенников Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975
Рождение ребёнка
20.08.2003
Дочь: Веретенникова Карина Михайловна
Мать ребёнка: Иванча Марина Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.2003
Дочь: Веретенникова Карина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванча Марина Николаевна