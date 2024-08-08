Капитон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина Капитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Никифор Капитонович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно