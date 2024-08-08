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Капитон Иванович

Место рождения

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина Капитоновна

Мать ребёнка: не указана

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Сын: Прасковья Капитоновна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Никифор Капитонович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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