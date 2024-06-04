Шавкунов Варлам Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Варлам Федоров

Место рождения

поч. Шимковской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Шавкунов Федор Пантелеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723

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