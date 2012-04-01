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Усиков Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1938

Дата смерти

?.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: Усиков Алексей

Мать: Воронина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
01.11.1970

Сын: Усиков Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Усикова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усикова Людмила Ивановна

Смерть
?.04.2012
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