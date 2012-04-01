Усиков Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1938
Дата смерти?.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938
Отец: Усиков Алексей
Рождение ребёнка
01.11.1970
Сын: Усиков Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Усикова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усикова Людмила Ивановна
Смерть
?.04.2012