Чистов Алексей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистов Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистов Федор Степанович

Мать: Чистова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Александр Алексеев

Мать ребёнка: Чистова Параскева Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
04.03.1896

Дочь: (Чистова) Ираида

Мать ребёнка: Чистова Параскева Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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