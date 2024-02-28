Чистов Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистов Федор Степанович
Мать: Чистова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Александр Алексеев
Мать ребёнка: Чистова Параскева Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1896
Дочь: (Чистова) Ираида
Мать ребёнка: Чистова Параскева Тимофеева
Смерть
Неизвестно