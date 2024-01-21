Мартиненко Михайло Мойсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти26.07.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Место жительства
20.04.1835 ст.
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
26.07.1893 ст.
Отставной солдат, 57 лет, от чахотки ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 84
Похороны
27.07.1893 ст.
На приходском кладбище ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 84