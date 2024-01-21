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Мартиненко Михайло Мойсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.07.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Мать: Мартиненко Мотрена Ефимова

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
26.07.1893 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Отставной солдат, 57 лет, от чахотки ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 84
Похороны
27.07.1893 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На приходском кладбище ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 84

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