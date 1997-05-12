Мацукова Евдокия Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова Евдокия Парфёновна

Место рождения

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

14.03.1913

Дата смерти

12.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуков Стефан Ипполитович

Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацуков Стефан Ипполитович

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацуков Стефан Ипполитович

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
12.05.1997
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

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