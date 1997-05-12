Мацукова Евдокия Парфёновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1913
Дата смерти12.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацуков Стефан Ипполитович
Рождение ребёнка
05.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацуков Стефан Ипполитович
Смерть
12.05.1997