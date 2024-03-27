Эренпрайс (Крук) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭренпрайс (Крук) Анна

Эренпрайс (Крук) Анна

Место рождения

Польша

Дата рождения

1872

Дата смерти

27.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Крук Хаим

Мать: Крук Ревекка

Рождение ребёнка
1890

Сын: Эренпрайс Моисей

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
26.11.1893

Сын: Эренпрайс Лев

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Черных (Эренпрайс) Вера

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гуфайзен (Эренпрайс) Елена

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Эренпрайс Яков

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Эренпрайс Михаил

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
07.09.1909

Сын: Эренпрайс Рустем

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Рождение ребёнка
01.05.1913

Сын: Эренпрайс Борис

Отец ребёнка: Эренпрайс Исай

Смерть
27.08.1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.