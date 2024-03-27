Эренпрайс (Крук) Анна
Место рожденияПольша
Дата рождения1872
Дата смерти27.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Крук Хаим
Мать: Крук Ревекка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Эренпрайс Моисей
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
26.11.1893
Сын: Эренпрайс Лев
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Черных (Эренпрайс) Вера
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гуфайзен (Эренпрайс) Елена
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Эренпрайс Яков
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Эренпрайс Михаил
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
07.09.1909
Сын: Эренпрайс Рустем
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Рождение ребёнка
01.05.1913
Сын: Эренпрайс Борис
Отец ребёнка: Эренпрайс Исай
Смерть
27.08.1958