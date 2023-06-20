Коврижных Евсей Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Евсей Коврижных

Место рождения

д. Крестецы

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Васса Григорьевна-?

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Ермолай

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коврижных Егор

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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