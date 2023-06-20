Коврижных Евсей Коврижных
Место рожденияд. Крестецы
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Коврижных Тарас
Мать: Васса Григорьевна-?
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Ермолай
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коврижных Иван
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коврижных Егор
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Алексеевна
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно