Королев Константин Антонович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти29.04.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Королев Александр Константинович
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919
Сын: Королев Николай Константинович
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Королева Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кондаурова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
28.12.1928
Дочь: Блауберг Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.07.1931
Сын: Королев Владислав Константинович
Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Анна Ефимовна
Смерть
29.04.1972