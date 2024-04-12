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Королев Константин Антонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1883

Дата смерти

29.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Королев Антон Иларионович

Мать: Королева Ксения Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Королев Александр Константинович

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Королев Николай Константинович

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Королева Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кондаурова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
28.12.1928

Дочь: Блауберг Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
07.07.1931

Сын: Королев Владислав Константинович

Мать ребёнка: Королева Анна Ефимовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Анна Ефимовна

Смерть
29.04.1972
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