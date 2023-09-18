Котова Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Матрона Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич

Москва Сретенский сорок Церковь Введенская на Лубянке
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Котов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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