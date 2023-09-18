Котова Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич
Москва Сретенский сорок Церковь Введенская на Лубянке
Рождение ребёнка
06.11.1907
Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно