Иванько (Корзюк) Атонина Петровна 01.03.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванько (Корзюк) Атонина Петровна

Место рождения

Николаевский участок

Дата рождения

01.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1916

Отец: Корзюк Петр Евстафьевич

Мать: Корзюк Стефанида Денисовна

Николаевский участок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванько Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Усолье-Сибирское

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