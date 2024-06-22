Иванько (Корзюк) Атонина Петровна
Место рожденияНиколаевский участок
Дата рождения01.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1916
Николаевский участок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванько Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Усолье-Сибирское