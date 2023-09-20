Мандыч Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандыч Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калиновский Владимир Николаевич

Мать: Егорова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цой Леонид Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандыч Андрей Петрович

Рождение ребёнка
08.10.2013

Дочь: Цой София Леонидовна

Отец ребёнка: Цой Леонид Вячеславович

Рождение ребёнка
30.12.2016

Сын: Цой Николай Леонидович

Отец ребёнка: Цой Леонид Вячеславович

Рождение ребёнка
28.12.2022

Сын: Мандыч Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мандыч Андрей Петрович

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