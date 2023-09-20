Мандыч Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.2013
Дочь: Цой София Леонидовна
Отец ребёнка: Цой Леонид Вячеславович
Рождение ребёнка
30.12.2016
Отец ребёнка: Цой Леонид Вячеславович
Рождение ребёнка
28.12.2022
Отец ребёнка: Мандыч Андрей Петрович