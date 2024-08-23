Щукин Иван Тимофеевич Около 1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Иван Тимофеевич

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

1817 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Щукин Тимофей Петрович

Мать: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446) По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1779 по 1782 ст.

Сын: Щукин Ананий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (55 лет), что дает 1782 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 86) По ревизской сказке 1811 года (Ревижс... Показать все
Рождение ребёнка
С 1782 по 1785 ст.

Сын: Щукин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446) По ревизской сказке 1811 года (Ревижская ска... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Щукин Лазарь Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказка 1811 года Сентября дня Тамбовской Губернии и округи села Пахатнаго Угла о состоящих мужеска пола однодворцах, ГАТО Ф.12, Оп. 1, Д.44.) в 1811 году было ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Щукин Киприан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказка 1811 года Сентября дня Тамбовской Губернии и округи села Пахатнаго Угла о состоящих мужеска пола однодворцах, ГАТО Ф.12, Оп. 1, Д.44.) в 1811 году было ... Показать все
Место жительства
1811 ст.
Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным "Ревизской сказки (6 ревизия) купцов, крестьян, мещан, мордвы, татар, тептярей и чувашей по городам: Бугуруслан, Сергиевск и деревням" (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, ... Показать все
Смерть
1817 ст.
Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Возраст по Ревизской сказке 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) возраст должен быть 80 лет, что также дает год рождения ~1764, но указан год смерти 1817

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