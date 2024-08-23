Щукин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти1817 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Щукин Тимофей Петрович
Мать: не указана
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446) По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1779 по 1782 ст.
Мать ребёнка: не указана
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (55 лет), что дает 1782 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 86) По ревизской сказке 1811 года (Ревижс... Показать все
Рождение ребёнка
С 1782 по 1785 ст.
Мать ребёнка: не указана
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446) По ревизской сказке 1811 года (Ревижская ска... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Мать ребёнка: не указана
По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказка 1811 года Сентября дня Тамбовской Губернии и округи села Пахатнаго Угла о состоящих мужеска пола однодворцах, ГАТО Ф.12, Оп. 1, Д.44.) в 1811 году было ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: не указана
По ревизской сказке 1811 года (Ревижская сказка 1811 года Сентября дня Тамбовской Губернии и округи села Пахатнаго Угла о состоящих мужеска пола однодворцах, ГАТО Ф.12, Оп. 1, Д.44.) в 1811 году было ... Показать все
Место жительства
1811 ст.
По данным "Ревизской сказки (6 ревизия) купцов, крестьян, мещан, мордвы, татар, тептярей и чувашей по городам: Бугуруслан, Сергиевск и деревням" (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, ... Показать все
Смерть
1817 ст.
Возраст по Ревизской сказке 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) возраст должен быть 80 лет, что также дает год рождения ~1764, но указан год смерти 1817