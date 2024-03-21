Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Место рождения

Ленинградская обл.Парголовский р-н, с. Александровка

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)

Мать: Hyppönen (Joronen) Anna Nikolaintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Работа или профессия
Неизвестно
формовщик завода им. Воскова в г. Сестрорецк
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: (Hyppönen) Anna

Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Hyppönen Eino (Эйно)

Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Hyppönen Väino (Вяйно)

Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Hyppönen Georgiy

Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Смерть
28.12.1937
Причина смерти: Убийство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.