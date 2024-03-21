Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)
Место рожденияЛенинградская обл.Парголовский р-н, с. Александровка
Дата рождения1900
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
формовщик завода им. Воскова в г. Сестрорецк
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: (Hyppönen) Anna
Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Hyppönen Eino (Эйно)
Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Hyppönen Georgiy
Мать ребёнка: Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)
Смерть
28.12.1937
Причина смерти: Убийство