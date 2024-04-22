Жорин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1919 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919 ст.
Отец: Жорин Андрей Михайлович
Крещение
14.06.1919 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно