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Жорин Иван Андреевич

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.06.1919 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919 ст.

Отец: Жорин Андрей Михайлович

Мать: Жорина Зиновия Дмитриевна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
14.06.1919 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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