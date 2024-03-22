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Онищенко Мариамна Никифорова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Никифор

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Онищенко Дмитрий

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1863

Сын: Онищенко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Онищенко Яков

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Яков

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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