Онищенко Мариамна Никифорова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Никифор
Рождение ребёнка
23.09.1850
Сын: Онищенко Дмитрий
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
23.08.1863
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Онищенко Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Яков
Смерть
Неизвестно