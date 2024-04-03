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Половников Гавриил Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

20.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Половников Потап Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Другова (Половникова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Овчинникова (Половникова) Феодосия Гавриловна

Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Половников Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Половников Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Некрасова (Половникова) Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Смерть
20.10.1972

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