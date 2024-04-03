Половников Гавриил Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти20.10.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Половников Потап Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Другова (Половникова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Овчинникова (Половникова) Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Половников Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1922
Сын: Половников Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Некрасова (Половникова) Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Смерть
20.10.1972