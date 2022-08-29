Никулин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Никулин Михаил Устинович

Мать: Никулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Никулин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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