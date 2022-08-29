Никулин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Никулин Михаил Устинович
Мать: Никулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Никулин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно