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Стародубцев Николай

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Стародубцев Моисей (Макей)

Мать: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Федосья

Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Евдокея

Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Стародубцева) Александра

Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1857
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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