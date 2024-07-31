Стародубцев Николай
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Федосья
Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Стародубцева) Евдокея
Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Стародубцева) Александра
Мать ребёнка: Стародубцева Настасья Николаевна
Смерть
1857