Павлов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Лукерья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шелепова (Павлова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Павлова Лукерья

Смерть
Неизвестно

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