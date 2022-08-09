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Мургин Александр Родинович

Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова (Муригина) Ольга

Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мургина (Казьмина) Зинаида

Рождение ребёнка
13.07.1948

Сын: Мургин Николай

Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида

Рождение ребёнка
12.01.1952

Сын: Мургин Сергей

Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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