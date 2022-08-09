Мургин Александр Родинович
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова (Муригина) Ольга
Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1948
Сын: Мургин Николай
Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида
Рождение ребёнка
12.01.1952
Сын: Мургин Сергей
Мать ребёнка: Мургина (Казьмина) Зинаида
Смерть
Неизвестно