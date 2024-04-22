Комаров Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Владимир Михайлович

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Михаил Спиридонович

Мать: Комарова Мария

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркова Алеся Владимировна

Мать ребёнка: Комарова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Комарова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Галина

Смерть
Неизвестно
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