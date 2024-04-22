Комаров Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Михаил Спиридонович
Мать: Комарова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркова Алеся Владимировна
Мать ребёнка: Комарова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Комарова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Галина
Смерть
Неизвестно