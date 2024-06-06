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Воробьев Григорий Никифорович

Место рождения

Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.01.1881

Дата смерти

16.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1881

Отец: Ерофеев Никифор

Мать: Андреева Мария

Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Филиппова Пелагея Семеновна

Бракосочетание
31.01.1903

Жена: не указана

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Воробьев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Филиппова Пелагея Семеновна

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.12.1905

Сын: Воробьёв Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Филиппова Пелагея Семеновна

Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Воробьев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
16.12.1921
Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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