Воробьев Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения18.01.1881
Дата смерти16.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1881
Отец: Ерофеев Никифор
Мать: Андреева Мария
Бракосочетание
31.01.1903
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Воробьев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Филиппова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
26.12.1905
Сын: Воробьёв Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Филиппова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
02.06.1908
Сын: Воробьев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.12.1921