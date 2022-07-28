Малышева Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1947

Дата смерти

28.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947

Отец: Василевский Степан Тимофеевич

Мать: Брылёва Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Малышев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Малышев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Малышев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Геннадий Александрович

Смерть
28.07.2022
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