Малышева Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1947
Дата смерти28.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947
Рождение ребёнка
1969
Сын: Малышев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Малышев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Малышев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Малышев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2022