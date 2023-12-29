Долгинская (Григорьева) Агафья Перфильева
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1660
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1685
Сын: Долгинский Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Долгинский Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1691
Сын: Долгинский Фирс Григорьев
Отец ребёнка: Долгинский Григорий Иванов