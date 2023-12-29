Долгинская (Григорьева) Агафья Перфильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгинская (Григорьева) Агафья Перфильева

Долгинская (Григорьева) Агафья Перфильева

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1660

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1685

Сын: Долгинский Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Долгинский Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1691

Сын: Долгинский Фирс Григорьев

Отец ребёнка: Долгинский Григорий Иванов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.