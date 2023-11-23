Просковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Матвей Васильев
Мать: неизвестно
Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Гаврилович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Флоровский Иоанн Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович
(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно