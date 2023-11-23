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Просковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Матвей Васильев

Мать: неизвестно

Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Гаврилович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Флоровский Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Гаврилович

(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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