Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Анисим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Анисим Трофимович (1660 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Петровна (1665-?). Дети: Григорий, священник. (о других д... Показать все
Рождение ребёнка
1675

Сын: Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Федор Трофимович (1675 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Ивановна (1680-?) О детях его данных нет. Источники: РГАДА... Показать все
Смерть
Неизвестно

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