Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Анисим Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Анисим Трофимович (1660 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Петровна (1665-?). Дети: Григорий, священник. (о других д... Показать все
Рождение ребёнка
1675
Сын: Фёдор Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Федор Трофимович (1675 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Ивановна (1680-?) О детях его данных нет. Источники: РГАДА... Показать все
Смерть
Неизвестно