Купиярова (Евсеева) Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Купияров Евтихий Андреевич
Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович
Смерть
Неизвестно