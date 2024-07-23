Купиярова (Евсеева) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купиярова (Евсеева) Варвара Семеновна

Место рождения

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
1879

Муж: Купияров Андрей Ермилович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Купияров Евтихий Андреевич

Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Купияров Андрей Ермилович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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