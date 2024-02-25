Змитрович Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змитрович Валентина Александровна

Место рождения

деревня Куповцы, Лунинецкий район, Брестская область, РБ

Дата рождения

15.09.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
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Рождение
15.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Куповцы, Лунинецкий район, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
21.04.1983

Дочь: Гончарик Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Змитрович Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1985

Дочь: Змитрович-Рамирез Елена Николаевна

Отец ребёнка: Змитрович Николай Иванович

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