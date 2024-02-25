Змитрович Валентина Александровна
Место рождениядеревня Куповцы, Лунинецкий район, Брестская область, РБ
Дата рождения15.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1957
деревня Куповцы, Лунинецкий район, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
21.04.1983
Дочь: Гончарик Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Змитрович Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1985
Дочь: Змитрович-Рамирез Елена Николаевна
Отец ребёнка: Змитрович Николай Иванович