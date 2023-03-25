Батин Иван (Иоанн) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Батин Алексей Петрович
Образование
До 17.05.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил ВДС
Место жительства
С 18.05.1879 по 20.06.1881 ст.
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
псаломщик Песчанской Троицкой церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916