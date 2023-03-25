Батин Иван (Иоанн) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батин Иван (Иоанн) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Батин Алексей Петрович

Мать: не указана

Образование
До 17.05.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил ВДС
Место жительства
С 18.05.1879 по 20.06.1881 ст.
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
псаломщик Песчанской Троицкой церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батина Лариса Александровна

Смерть
После 1916
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