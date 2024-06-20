Несмашный Феодосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Несмашный Филипп Феодосиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Несмашный Степан Феодосиевич
Мать ребёнка: ?
Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Несмашный Мартин Феодосиевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно