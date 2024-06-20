Несмашный Феодосий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Несмашный Феодосий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Несмашный Филипп Феодосиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Несмашный Степан Феодосиевич

Мать ребёнка: ?

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Несмашный Мартин Феодосиевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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