Ainbinder שלמה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainbinder שלמה

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1919

Сын: Ainbinder Isaak

Мать ребёнка: Ainbinder ממקה

Упоминание
Неизвестно
BillionGraves | שלמה | Рождение: 22 апр 1919 | Смерть: 1 ноя 2001 | Захоронение: Sderot Cemetery, Sderot, Israel | Родственники: | Родство Имя Рождение Смерть | Отец שלמה | Мать ממקה
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