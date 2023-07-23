Кравченко Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Сергей Ильич

Кравченко Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1940

Отец: Кравченко Илья Михайлович

Мать: Перемётова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
05.06.1961

Дочь: Кравченко Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Бугаенко Томара Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаенко Томара Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1972

Сын: Кравченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Бугаенко Томара Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close