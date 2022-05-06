Ларина Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1881

Сын: Ларин Симеон Леонтьевич

Отец ребёнка: Ларин Леонтий Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1883

Дочь: (Ларина) Елена(Евдокия) Леонтьевна

Отец ребёнка: Ларин Леонтий Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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