Ларина Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1881
Отец ребёнка: Ларин Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1883
Дочь: (Ларина) Елена(Евдокия) Леонтьевна
Отец ребёнка: Ларин Леонтий Николаевич
Смерть
Неизвестно