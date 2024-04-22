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Левин-Круглой Александр Иванович

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 28.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1877

Отец: Левин Круглой Иван Васильевич

Мать: Левина Наталья Афанасьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Краснова Вера Александровна

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Тулин Павел Александрович

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Тулин Николай Александрович

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Тулин Асаф Александрович

Мать ребёнка: Текуса Андреевна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Текуса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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