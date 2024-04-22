Левин-Круглой Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1877
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1902
Дочь: Краснова Вера Александровна
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1908
Сын: Тулин Павел Александрович
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1911
Сын: Тулин Николай Александрович
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.1914
Мать ребёнка: Текуса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текуса Андреевна
Смерть
Неизвестно