Антошина (Кирюхина) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Кирюхина) Александра Васильева

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893

Отец: Кирюхин Василий Сергеевич

Мать: Кирюхина Ирина Поликарповна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.04.1915

Муж: Антошин Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
29.06.1917

Сын: Антошин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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