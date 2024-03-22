Антошина (Кирюхина) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения22.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893
Бракосочетание
24.04.1915
Рождение ребёнка
29.06.1917
Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Антошин Алексей Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно