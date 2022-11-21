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(Гром) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1846

Дочь: (Гром) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: (Гром) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Гром Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
12.02.1859

Дочь: (Гром) Марфина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
29.05.1863

Дочь: (Гром) Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович

Смерть
Неизвестно

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