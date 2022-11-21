(Гром) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1846
Дочь: (Гром) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
14.09.1849
Дочь: (Гром) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
17.07.1852
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
12.02.1859
Дочь: (Гром) Марфина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
29.05.1863
Дочь: (Гром) Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Давидович
Смерть
Неизвестно